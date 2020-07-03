الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 14:52

الجيش السوري يستهدف حشودا لتنظيم القاعدة بريف إدلب

الجيش السوري يستهدف حشودا لتنظيم القاعدة بريف إدلب
ونقل مصدر صحفي عن مصدر ميداني قوله: “تم رصد تحركات معادية للمجموعات المسلحة على عدة محاور بجبل الزاوية، يسعون من خلالها إلى حشد صفوفهم لمهاجمة مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة، ما استدعى تعاملا سريعا من قبل مدفعية الجيش السوري مع هذه التحركات وأسفرت العملية عن تدمير عدة مواقع وآليات ومقتل وإصابة عدد من المسلحين”.

وكشف المصدر أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم رصد سلسلة من التحركات لمسلحي القاعدة و”أنصار التوحيد”، المبايع لتنظيم “داعش” حيث يعمل هؤلاء على تعزيز مواقعهم على محاور جبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماة، وقد تم التعامل مع هذه التحركات بشكل مباشر تبعا لمجريات الأرض.

ويضم تنظيم “حراس الدین” الذي حافظ على ولائه لزعيم تنظيم القاعدة الارهابي في أفغانستان أيمن الظواهري، مقاتلين أجانب وعرب كما استقطب التنظیم مقاتلین محلیین متمرسین في القتال من داخل سوریا.
رقم : 872267
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
2 تموز 2020
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس