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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 14:54

صحة ايران: 2566 اصابة جديدة بكورونا وتعافي196464

صحة ايران: 2566 اصابة جديدة بكورونا وتعافي196464
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2566 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 235 الفا و 429 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات : وفاة 154 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 11260 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك اكثر 3123 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 196 الفا و 464 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و 744 الفا و 958 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 872268
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