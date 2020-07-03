حماس: محاولة الإحتلال لزعزعة الأمن بغزة ستفشل

وأضاف القانوع: "نقدر عالياً الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في حفظ الجبهة الداخلية لشعبنا الفلسطيني، وحماية ظهر المقاومة الفلسطينية، ونجدد دعمنا الكامل لها لإفشال مخططات الاحتلال".



وأكد القانوع أن ما يخطط له العدو الصهيوني للنيل من صمود شعبنا ومحاولات أجهزته الأمنية لزعزعة الجبهة الداخلية وإرباك المقاومة الفلسطينية ستبوء بالفشل، وسيظل شعبنا ملتحما بالمقاومة حتى التحرير بإذن الله.



وفجر الجمعة، كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن اعتقال خلية مُوجّهة من الاحتلال خلال قيامها بعمل تخريبي ضد المقاومة.



وأوضحت الداخلية -في بيان- أن الأجهزة الأمنية اكتشفت تحركاتٍ مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام، ومصادرة معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة.



وأكدت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال، مشيرة إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.