?>?> تعيين رئيس وزراء جديد في فرنسا - اسلام تايمز
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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 17:13

تعيين رئيس وزراء جديد في فرنسا

تعيين رئيس وزراء جديد في فرنسا
وقال قصر الاليزيه في بيان قصير إن "كاستكس سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. ويحل محل إدوارد فيليب".

وعمل جان كاستكس في ديوان المحاسبة، وكان نائب سكرتير رئاسة الجمهورية، بين عامي 2011 و 2012. أعيد انتخابه عمدة براديز ل. (Pradyrnes-Orientales) بنسبة 75.7٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في 15 مارس.

وكان ماكرون أعلن قبيل استقالة فيليب أنه ينوي رسم "مسار جديد مع فريق جديد"، وقال الرئيس في مقابلة تلفزيونية لإحدى المحطات، يوم الخميس: "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية "صعبة للغاية".
رقم : 872281
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