?>?> العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة - اسلام تايمز
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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 17:17

العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة

العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
واشار اللواء حاتمي، في تصريح أدلى به خلال زيارته لمنزل وزير الدفاع الاسبق الشهيد اللواء موسى نامجو، الى النشاطات الاميركية المناهضة لايران على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف كسر مقاومة الشعب وزعزعة الامن في البلاد، مشدّدا ان الاميركيين سيمنون بالهزيمة على يد الشعب الايراني في هذه المرة بالتأكيد كما حصل في المرات السابقة.

وأكد أن القوات المسلحة الايرانية تعمل وفق توجيهات قائد الثورة اية الله السيد علي الخامنئي في تعزيز اقتدارها والدفاع عن الشعب والبلاد وترصد بوعي جميع نشاطات الاعداء اليائسة وترد عليها بحزم.
رقم : 872282
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