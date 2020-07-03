الحشد الشعبي والقوات الأمنية يواصلان عمليات تأمين شمال بغداد

وقالت مصادر الحشد، ان قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية الثامن و12 و43، و42، و313، ومديرية الامن انطلقت اليوم الجمعة ولليوم الثامي على التوالي لمواصلة عمليات تأمين قضاء الطارمية شمال بغداد، وان المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات، والطبابة، والإعلام والاتصالات، والاستخبارات، ومعاونية الدعم اللوجستي شاركت بالعملية لتفتيش قضاء الطارمية بحثا عن مطلوبين وعناصر من داعش الارهابية متخفين بين العوائل.



وأوضحت ان، قوة مشتركة من عمليات بغداد والرد السريع والاتحادية بإسناد جوي عراقي شاركت أيضا بالعملية التي تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار و حماية مصالح المواطنين.



وانتهى اليوم الأول من العملية امس الخميس باعتقال 3 مطلوبين، وضبط أسلحة خفيفة، وتأمين مركز قضاء الطارمية.