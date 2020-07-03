?>?> بحجّة 'كورونا'... شركات بحرينية تنتهك حقوق العمال - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 17:24

بحجّة 'كورونا'... شركات بحرينية تنتهك حقوق العمال

بحجّة
وقالت المؤسسة (ومقرها لندن)، على موقعها الرسمي، إنها تابعت شكاوى من 16 موظفاً بحرينياً في الشركة المتخصصة بالمجالات الهندسية بعد أن أبلغتهم بقرار فصلهم من العمل، نهاية شهر يونيو الماضي.

ووجد عشرات العاملين بالشركة أنفسهم ضحايا انتظار صرف رواتبهم منذ بداية عام 2018، وتضاعفت الأزمة مؤخراً رغم وعود الإدارة المتعددة بحل أزمتهم، بحسب المؤسسة، التي أكدت أنها راسلت الشركة لطلب توضيح بخصوص الحادثة ولكنها لم تتلقَّ رداً.

وكشفت المؤسسة أن أحد الموظفين قال في رسالة إلكترونية إنهم صدموا بقرار فصلهم بشكل تعسفي تحت تبرير الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد عامين ونصف من معاناة تأخر صرف الرواتب لفترات متفاوتة.

ويتراوح إجمالي المتأخرات من شهرين إلى أربعة شهور، بحسب الموظف، الذي أضاف أن الشركة -في الوقت الذي أبلغتهم فيه بقرار فصلهم من أعمالهم- عرضت إعلانات توظيف للعمالة الأجنبية، أو توظف بحرينيين برواتب أقل.

ويعاني العمال من ظروف إقامة صعبة وقد تراكمت عليهم الديون، رغم أنهم يواصلون العمل على المشاريع النشطة للشركة بسبب عدم امتلاكهم أي خيارات مقابل عدم تسلمهم أجورهم لعدة شهور.

وحثّت "إمباكت" السلطات البحرينية على التدخل بإجراءات فاعلة لإنهاء معاناة عمال الشركة المذكورة، والتصدي لانتهاكات عدم انتظام صرف الرواتب، لا سيما في ظل أزمة تفشي كورونا وما تخلفه من تداعيات على مجمل أوضاعهم.

وقالت المؤسسة إن على الحكومة البحرينية إيجاد حل عاجل لتفشي انتهاكات عدم دفع الأجور، واتخاذ إجراءات صارمة في تنظيم وتنفيذ قوانين العمل وعقوبات عدم الامتثال لها، وتحميل أصحاب العمل المسؤولية، ومن ذلك إدارة رمسيس.

ووصل عدد العمال الأجانب في البحرين -وفق إحصائيات 2019 إلى 782 ألفاً، يشكّلون غالبية إجمالي القوة العاملة في القطاعين العام والخاص، ويعمل معظمهم في وظائف منخفضة المهارة والراتب؛ في قطاعات البناء، والتجارة، والتصنيع، والعمل المنزلي.
رقم : 872284
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
3 تموز 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
3 تموز 2020
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
3 تموز 2020
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
2 تموز 2020
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس