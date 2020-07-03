?>?> بهرام قاسمي: ألم يحن الوقت لتتصدى المراجع الدولية لأميركا - اسلام تايمز
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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 17:30

بهرام قاسمي: ألم يحن الوقت لتتصدى المراجع الدولية لأميركا

بهرام قاسمي: ألم يحن الوقت لتتصدى المراجع الدولية لأميركا
ألم يحن الوقت للمراجع الدولية وانطلاقا من واجباتها الذاتية أن تتصدى للدولة المنتهكة لحقوق الانسان والمتحيزة للأنظمة المثيرة للحرب القاتلة للأطفال؟
رقم : 872286
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