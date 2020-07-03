?>?> طهران: نواصل جهودنا لتحديد مصير دبلوماسيينا المختطفين في لبنان - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 17:31

طهران: نواصل جهودنا لتحديد مصير دبلوماسيينا المختطفين في لبنان

طهران: نواصل جهودنا لتحديد مصير دبلوماسيينا المختطفين في لبنان
وورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة عشية 5 تموز / يوليو ، الذكرى الثامنة والثلاثين لاختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين على أيدي عملاء الكيان الإسرائيلي في لبنان: مرت ثمانية وثلاثون سنة منذ اختطاف أربعة من دبلوماسيينا: سيد محسن موسوي ، وأحمد متوسليان ، وكاظم أخوان ، وتقي رستغار مقدم ، على يد عملاء اسرائيليين عند نقطة تفتيش في شمال لبنان عام 1982 وكما أُعلن منذ أعوام أن الأدلة تُظهر تسليم الدبلوماسيين المختطفين في لبنان إلى قوات الاحتلال الصهيوني ثم نُقلوا بعد ذلك إلى الأراضي المحتلة وهم الآن في سجون هذا النظام اللاشرعي.

وأضاف البيان: وبناءً على ذلك ، ونظراً لاحتلال الكيان الصهيوني للبنان في ذلك الوقت والذي نفذ بدعم كامل من اميركا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمّل الكيان الصهيوني وحلفائه المسؤولية السياسية والقانونية عن هذا العمل الإرهابي.

 وتابعت الخارجية في البيان: إنه رغم مرور سنوات عديدة على هذا العمل الإجرامي والإرهابي ، لم يتخذ المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أي إجراء جاد ضد هذه الجريمة للاسف، ولا يزال الكيان الصهيوني، الذي يواصل ارتكاب الجرائم والأعمال الارهابية بدعم أميركي،  يتهرب من المسؤولية تجاه القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية مرة أخرى عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الحكومة اللبنانية وجهودها لتحديد مصير هؤلاء الدبلوماسيين المختطفين، بما في ذلك إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك في ايلول/ سبتمبر 2008. وتجدد دعوتها للمسؤولين اللبنانيين ، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الدولية الأخرى ، على القيام بدورهم في سياق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لمتابعة هذه القضية وبذل كل جهد لتوضيح مصير الدبلوماسيين المختطفين. وفي هذا السياق ، تكرر اقتراحها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل الصليب الأحمر.

وفي ختام البيان ، أعربت وزارة الخارجية عن تكريمها لذكرى الدبلوماسيين المختطفين وتؤكد مواصلة جهودها المستمرة لتحديد مصيرهم، ومواساتها لأسرهم الذين طالما تطلعوا إلى عودتهم لوطنهم وتأمل أن يتم الإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين في الكيان الصهيوني لاسيما الدبلوماسيين الأربعة.

ويشار الى أن سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الإيرانية تم ايقافها في 5 تموز/يوليو 1982 عند أحد مداخل بيروت من قبل مرتزقة حزب الكتائب اللبناني واعتقل ركابها الأربعة.
رقم : 872287
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
3 تموز 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
3 تموز 2020
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
3 تموز 2020
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
2 تموز 2020
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس