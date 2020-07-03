?>?> خرازي: قادرون على تصنيع أجهزة بقوة 20 ضعفاً بتخصيب اليورانيوم - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 18:10

خرازي: قادرون على تصنيع أجهزة بقوة 20 ضعفاً بتخصيب اليورانيوم

خرازي: قادرون على تصنيع أجهزة بقوة 20 ضعفاً بتخصيب اليورانيوم
وقال خرازي: إن مخطط اميركا في تمديد الحظر التسليحي على ايران والخطوة المناهضة للبلدان الاوروبية الثلاثة (المانيا وبريطانيا وفرنسا) في الوكالة الدولية الذرية والتصرفات المشبوهة لمديرها لن يعيق الجمهورية الاسلامية الايرانية عن نيل حقوقها بل ستسفر عن انهيار الاتفاق النووي.

واضاف: إنه ينبغي للاوروبيين أن يدركوا أن نتائج سياساتهم الخاطئة ستؤدي دون شك الى انهيار الاتفاق النووي تماماً.

وتابع: إن اكتفاء الغربيين بالاقوال في دعمهم للاتفاق النووي المتصدع بدوافع قربهم من الشرق الاوسط والتأثيرات الامنية المباشرة الناجمة عن انهيار الاتفاق، وفق تصريحاتهم، ليس مقبولا ولن تطيق ايران الاستمرار بهذا الوضع. 

وأكد أن السياسات الاحادية الخاطئة التي تمارسها البلدان الاوروبية الثلاثة الموقّعة على الاتفاق ومن قبلها اميركا بهدف إعاقة ايران عن مواصلة نشاطاتها النووية السلمية أسفرت عن نتائج عكسية على الدوام بل عزّزت عزيمتها في تطوير تقنياتها النووية.

ولفت الى إن مبادرة المدير العام للوكالة الدولية الذرية غروسي في الاجتماع بمبعوث اميركا في شؤون ايران برايان هوك والذي أعلن عنه رسمياً يدلل على تبعيته وعدم استقلاليته والمدى السافر في تنسيق سياساته مع مركز حياكة المؤامرات والمكان الذي صاغت فيه البلدان الاوروبية الثلاثة مخططاتها ضد ايران.

وشدد خرازي أن ايران قادرة اليوم على تصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة وبعدد هائل وتشغيلها ورفع انتاجها في تخصيب اليورانيوم الى 90000 وحدة كما هو الحال في انتاج أكثر من 1500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وفق تقرير الوكالة الدولية، بسبب عدم وفاء البلدان الاوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي.  

وأكد ان الغربيين ينبغي ان يدركوا أن الحظر الاقتصادي والتسليحي لن يعيق ايران عن مواصلة نهجها الاستراتيجي المستقل كما عملت في مواجهة مايسمى بالضغوط القصوى في الاسراع بعجلة نيل الاكتفاء الذاتي وأحرزت نجاحات لايمكن إنكارها في إنتاج الاسلحة والمعدات الدفاعية.
رقم : 872290
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
3 تموز 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
3 تموز 2020
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
3 تموز 2020
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
2 تموز 2020
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس