ارتفاع حاد للإصابات اليومية بكورونا في السعودية

يذكر ان وزارة الصحة السعودية قد اعلنت امس الخميس، عن تسجيل 3383 إصابة و54 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 197608، منها 1752 حالة وفاة.