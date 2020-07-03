?>?> وزير لبناني سابق: خاطفو الدبلوماسيين الايرانيين معروفون - اسلام تايمز
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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 18:22
في الذكرى 38 لاختطافهم..

وزير لبناني سابق: خاطفو الدبلوماسيين الايرانيين معروفون

وزير لبناني سابق: خاطفو الدبلوماسيين الايرانيين معروفون
سعيا وراء الحقيقة لكشف مصير الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة المختطفين في لبنان على يد الميليشات المسيحية العميلة للكيان الاسرائيلي، اقامت سفارة الجمهورية الإسلامية في بيروت لقاء تضامنيا منددا بجريمة الاختطاف، بحضور عدد من الوزراء والنواب والدبلوماسيين وممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفلسطينية، اكدت الكلمات خلالها على ضرورة متابعة هذا الملف الانساني، مع تاكيد ايران استمرار دعم لبنان على كافة الصعد في مواجهة الغطرسة الصهيوامريكية.

وقال السفير الايراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا في كلمته خلال اللقاء: انطلاقا من هذا الملف الحقوقي والانسان الذي نعنى به سويا في البلدين الشقيقين، اود ان اؤكد على عمق العلاقات الراسخة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ولبنان الشقيق، نحثه على بذل المزيد من الجهد والاستمرار في سعيه لمتابعة ملف الدبلوماسيين الايرانيين.

من جهته قال النائب علي حسن خليل، ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال اللقاء: بإسم المجلس النيابي وبإسم دولة الرئيس نبيه بري، نعبر عن تضامننا مع عوائل الاسرى والمختطفين الايرانيين في السجون الاسرائيلية، هو التزام ممارسة بالضغط بكل الوسائل الممكنة من اجل اطلاق سراحهم والكشف عن مصيرهم.

المشاركون في اللقاء حملوا ميليشيات "القوات اللبنانية" المسؤولية ودعوا لمتابعة الملف حتى النهاية لجلاء الحقيقة.

وقال وزير الخارجية اللبنانية السابق عدنان منصور لقناة العالم: الحاجز الذي قام بعملية الخطف معروف من الجميع ومعروف موقعه والنقطة الجغرافية الموجود فيه، المطلوب اليوم بعد 38 عاما على الاجهزة الامنية اللبنانية ان تأخذ المبادرة والدولة اللبنانية ايضا لطي صفحة هذه القضية ومعرفة الجناة وسوقهم الى العدالة.

يشار الى ان الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة تم اختطافهم عام 1982 على حاجز البربارة شمال العاصمة بيروت، على يد "القوات اللبنانية"، رغم حصانتهم الدبلوماسية، وتسليمهم الى قوات الاحتلال الاسرائيلي ومن ثم نقلهم الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
رقم : 872294
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