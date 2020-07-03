طقس السبت غائم جزئيا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة

الحالة العامة: طقس صيفي رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. ملاحظة: معدل درجات الحرارة في شهر تموز يتراوح على الساحل بين 24 و32 درجة مئوية.



الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.



السبت: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب على المرتفعات. تنشط الرياح احيانا.



الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.



الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.



الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.



الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 25°م.

الضغط الجوي: 755 ملم زئبق