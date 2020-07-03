?>?> تجدد الاقتتال بين المسلحين الموالين لتركيا في ريف الحسكة - اسلام تايمز
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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 21:12

تجدد الاقتتال بين المسلحين الموالين لتركيا في ريف الحسكة

تجدد الاقتتال بين المسلحين الموالين لتركيا في ريف الحسكة
وأوضحت المصادر ان الاشتباكات اندلعت بين المسلحين الموالين لتركيا من تنظيمات إرهابية بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة على خلفية صراعات على مناطق نفوذ واتهامات بالخيانة ومحاولات اغتيال متبادلة والصراع المتواصل لاقتسام المسروقات ومناطق النفوذ وإدخال وتفجير سيارات مفخخة في المدينة ما أدى إلى إصابة عدد من الإرهابيين.

ولفتت المصادر إلى ان الاشتباكات التي تركزت عند المحاور والشوارع الرئيسة في المدينة تسببت بإصابات في صفوف المجموعات المتقاتلة وبحالات هلع لدى السكان واحتراق عدة سيارات للمجموعات الإرهابية المتقاتلة.

وأدخلت تركيا في نيسان الماضي عدة أرتال من الاليات العسكرية إلى مدينة رأس العين وريفها في محاولة لوقف الاقتتال بين مرتزقته على خلفية خلافات متواصلة ومتفاقمة فيما بينهم.
رقم : 872329
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