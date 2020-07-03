ربيعي: عازمون على الاستمرار في علاقاتنا التجارية مع فنزويلا

وقال ربيعي، في تصريح صحفي إن العلاقات التجارية بين ايران وفنزويلا تحكمها القوانين الدولية وإن سد احتياجاتهما يتم وفق متطلباتهما وظروفهما الخاصة ويحكمها هذا المسار مستقبلاً.



واضاف، إن اسلوب التبادل التجاري ينجز بحسب الاتفاقات التي يوقعها البلدان ورهن بالظروف الجارية وقد تخضع للتعديلات.



وتابع: إنه في حال احتاج الشعب الفنزويلي الى سلع ما وتستطيع الجمهورية الاسلامية الايرانية تأمينها فإنه سيتم الاستجابة لطلباته، مشددا ان التهديدات الاميركية لن تترك تأثيرات على رغبات البلدين في ممارسة النشاطات التجارية الحرة وفق القوانين الدولية.