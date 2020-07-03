رتل أميركي يتعرض لهجوم مسلح شرقي سوريا

وقالت مصادر رسمية ان عبوة ناسفة انفجرت اثناء مرور الرتل قرب محطة وقود عيسى العصمان في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ضربت طوقاً حول مكان الهجوم ولم يتم التأكد فيما إذا كان أسفر عن إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال.



وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي خلال وجودها اللاشرعي قواعد لقواتها المحتلة في عدة مناطق في الجزيرة السورية وتقوم بتسيير دوريات مشتركة مع مجموعات (قسد) التي تأتمر بأمرها كما تدخل بشكل متكرر أرتالاً من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر المعابر غير الشرعية مع العراق لتعزيز وجودها في المنطقة لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة.



في المقابل تواجه القوات الاميركا ومرتزقها المسلحون من جماعة "قسد" استنكارا ورفضا شديدين من قبل السوريين المدنيين في مناطق تواجدهم.