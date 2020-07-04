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السبت 4 تموز 2020 ساعة 09:03

وفاة مستشار الرئيس الأفغاني بسبب كورونا

وفاة مستشار الرئيس الأفغاني بسبب كورونا

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أمس الجمعة، أن يوسف غضنفر كان نائبًا لعبدالغني في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 وأسهم على الأرجح ماديا في حملته الانتخابية.

وسجلت أفغانستان أكثر من 300 حالة إصابة بكورونا المستجد خلال الأيام الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 ألفا و324 في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزراة الصحة العامة في بيان، أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم، إنه تم فحص 772 حالة المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وثبتت إصابة 302 منهم.

وأوضحت الوزارة الأفغانية، أنه تماثل 1290 شخصًا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 17 ألفا و331 شخصا.وخلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 12 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 819.
رقم : 872367
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