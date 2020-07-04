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السبت 4 تموز 2020 ساعة 10:02

هزتان ارضيتان تضربان السليمانية شمال العراق

هزتان ارضيتان تضربان السليمانية شمال العراق
واعلنت وزارة النقل العراقية، في بيان ان "المراصد الزلزالية التابعة ل‍وزارة النقل في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت مساء اليوم الجمعة عند الساعة (9:34:21) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية، تبعد (36) كم غرب مدينة دربندخان".

واضافت الهيئة في تقريرها ان "قوة الهزة بلغت (3،5 ) درجة مئوية على مقياس رختر وتم الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية "المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
شاهد: هزتان ارضيتان تضربان السليمانية شمال العراق
وبعدها عند الساعة (10:44:30) اعلن قسم الرصد الزلزالي، عن تسجيل هزة ارضية ثانية في السليمانية خلال ساعة واحدة.
وقال في بيان، ان "الهزة تبعد (21) كيلومتراً غرب دربندخان في السليمانية".
شاهد: هزتان ارضيتان تضربان السليمانية شمال العراق
وتقع محافظة السليمانية في الشمال الشرقي من العراق على الحدود العراقية الإيرانية، بين خط العرض34-36 درجة، وخط الطول 45-46 درجة، وتتبع إداريا لمنطقة كردستان العراق، وهي محاطة بسلسلة من الجبال. يقدر عدد سكان السليمانية بحوالي مليون ونصف نسمة غالبيتهم من الأكراد.
رقم : 872396
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