الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 تموز 2020 ساعة 10:03

لجنة رفع الحصار عن غزة تدعو لتشكيل لمواجهة ‘‘الضم‘‘

لجنة رفع الحصار عن غزة تدعو لتشكيل لمواجهة ‘‘الضم‘‘
وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة (غير حكومية)، في بيان: "يجب تشكيل حكومة طوارئ بمشاركة كل القوى والفصائل، وتنسيق الفعاليات الشعبية على الأرض في إطار مواجهة خطوات الاحتلال الخطيرة".

وشدد على "ضرورة وجود خطة مشتركة سريعة تترجم المصالحة الفلسطينية لواقع عملي، باعتبارها الخيار الأول في هذه المرحلة، القادر على جمع الشمل وتشكيل قوة قادرة على مواجهة حقيقية للمشروع الاستيطاني التهويدي ومشروع الضم وصفقة القرن وحصار غزة".

ولفت إلى أن المصالحة الفلسطينية "خطوة قوة إضافية أكثر تأثيرًا على الأصعدة العربية والاسلامية والدولية".

وأوضح الخضري أن "الشروع في عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية خطوة مهمة جداً في هذا الاتجاه، وقادرة على إحداث تطور نوعي تجاه تحقيق وإنجاز المصالحة".

والخميس الماضي، عُقد مؤتمر صحفي مشترك بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، الذي تواجد بمدينة رام الله بالضفة الغربية، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرس، من العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المسؤولان البارزان، خلال المؤتمر، إن "فتح" و"حماس" اتفقتا على توحيد جهودهما في مواجهة "صفقة القرن الأمريكية"، ومشروع "الضم" الإسرائيلي.
رقم : 872399
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
4 تموز 2020
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
4 تموز 2020
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
4 تموز 2020
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
4 تموز 2020
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
3 تموز 2020
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
3 تموز 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
3 تموز 2020
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
3 تموز 2020
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس