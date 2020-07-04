الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 تموز 2020 ساعة 11:13

روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني

روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
واضاف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لقد اكدنا منذ اليوم الأول أن فيروس كورونا جاء بشكل مفاجىء وحسب الخبراء قد يستمر حتى نهاية العام الايراني.

واضاف الرئيس روحاني في اجتماع المركز الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت ، ان العالم لم يشهد طوال القرن الماضي ظاهرة بهذا التعقيد مثل ظاهرة كورونا التي وضعت المجتمعات المختلفة في دائرة الخطر.

وتابع قائلا : ان متوسط النمو الاقتصادي العالمي عام 2019 كان 2.9 لكنه في عام 2020 وفي ظل انتشار فيروس كورونا تراجع بمعدل سلبي الى 3 بالمائة ، وهذا يكشف مدى ما تركه كورونا من تغير كبير على اقتصاد العالم .

وأوضح ان هذه الظروف كانت أكثر سوءا في البلدان المتقدمة بحيث ان النمو الاقتصادي في هذه البلدان بلغ 1.7 بالمائة في عام 2019 ، أما في عام 2020 فانه يتوقع ان ينخفض الى 6.1 بالمائة تحت المعدل، وبذلك ندرك مدى الظروف السيئة التي سببها كورونا للاقتصاد العالمي.
رقم : 872435
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
4 تموز 2020
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
4 تموز 2020
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
4 تموز 2020
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
4 تموز 2020
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
3 تموز 2020
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
3 تموز 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
3 تموز 2020
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
3 تموز 2020
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس