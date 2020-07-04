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السبت 4 تموز 2020 ساعة 11:19

الحوثي: لاتوجد رؤية للسلام باليمن من قبل تحالف العدوان

الحوثي: لاتوجد رؤية للسلام باليمن من قبل تحالف العدوان
وقال الحوثي في سلسلة تغريدات على "تويتر": "لا توجد أي رؤية مقدمة من أي طرف من دول العدوان للحل كما يروج".

وأضاف: "ما قدم المبعوث من مقترحات للعدوان وأدواته (في إشارة إلى حكومة هادي) لم يتم الرد عليه منذ شهرين فأكثر وطلبوا منه الانتظار للرد بعد اسبوعين من لقائه بهم".

وتابع: "كان ردنا على المبعوث بوثيقة الحل الشامل التي أكدت على الحلول المشروعة غير المنقوصة للجمهورية".

الحوثي: لاتوجد رؤية للسلام باليمن من قبل تحالف العدوان
وأكد الحوثي أن فهم دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه لاستمرار العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية، قائم على الاستفادة من بيع السلاح والاشتراك في مكاسب قتل خصومهم المتحالفين معهم من الاخوان ومن غيرهم في مواجهة أبناء الشعب اليمني وان استمر نزيف الدم اليمني فلا يهمهم.

الحوثي: لاتوجد رؤية للسلام باليمن من قبل تحالف العدوان
ويحاول المبعوث الأممي إلى اليمن، "مارتن غريفيث"، إعادة تحريك الجهود السياسية والدبلوماسية المتصلة بالأزمة اليمنية، بعيداً من تهيئة الأرضية اللازمة لذلك، وهو ما يشير بفشل متكرّر عنوانه الدوران في «حلقة مفرغة»، وفق ما عبّر عنه محمد علي الحوثي، قبل أيّام، عن حال غريفيث.
رقم : 872441
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