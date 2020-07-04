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السبت 4 تموز 2020 ساعة 11:20

اعتقال 6 من ’داعش’ بينهم قياديان في الأنبار غرب العراق

اعتقال 6 من ’داعش’ بينهم قياديان في الأنبار غرب العراق
وقال مدير مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة الأنبار غربي العراق العميد رائد أحمد فارس: إن "قوة أمنية من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار نفذت حملة استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدن المحافظة، تمكنت خلالها من اعتقال 6 من ما يسمى (ولاية العراق قاطع الفلوجة) بصفة عسكريين".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مسؤولي الاقتحام المدعوين أبو أسيد وأبو إسلام اللذين تدربا في معسكرات داعش الارهابية".

وبين، أن "المعتقلين كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإجرامية إبان سيطرته على مناطق مختلفة من مدن الأنبار".

وتابع: "كان المعتقلون يخططون للقيام بعمليات إجرامية، إلا أن يقظة القوات الأمنية حالت دون ذلك وتم اعتقالهم من دون أي مقاومة تذكر".

هذا وعثرت قوات الحشد الشعبي خلال عملياتها في منطقة الطارمية شمالي بغداد، على معسكر تحت الأرض تابع لفلول جماعة “داعش” الوهابية يستخدم لعمليات التدريب والايواء، فيما حققت العمليات نتائج كبيرة ستنعكس على أمن المنطقة.

أعلن ذلك آمر اللواء 42 بالحشد الشعبي علي الجبوري امس الجمعة، وقال في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إن “عملية قضاء الطارمية حققت نتائج كبيرة وستنعكس إيجابا على أمن المنطقة خلال الأيام المقبلة”، مبينا أن “العملية كانت مهمة وجاءت ضمن جدول استخباري دقيق”.

وأضاف، أن “داعش كان يحصل على واردات مالية كبيرة من بحيرات الأسماك، فضلا عن أن المناطق تمتاز بتضاريس وجغرافية صعبة”.

وأشار الجبوري إلى أن “قوات الجيش العراقي تمكنت خلال العملية أيضا من العثور على معسكر كبير لداعش تحت الأرض يضم 8 غرف، حيث كان يستخدم لايواء عناصره الإرهابية وتدريبهم على استهداف القوات الأمنية”، مبينا أنه “ستكون هناك عمليات خاصة ضد اهداف معينة”.

كما تمكنت الجهات الامنية في العراق، امس الجمعة من ضبط وكر تابع لجماعة "داعش" الارهابية يستخدم لصناعة العبوات الناسفة في كركوك شمالي العراق.

وقالت وزارة الداخلية العراقية ان "مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من ضبط وكر تابع لتنظيم داعش الإرهابي يستخدم لصناعة العبوات الناسفة في قرية الكيف التابعة لقضاء الدبس بكركوك".

وذكرت الوزارة في بيان انه تم ضبط مواد تستخدم في صناعة العبوات، وعشرات الصواعق، وضاغطات التفجير، كما تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات "داعش" في أطراف قرية المنسية، يحتوي على 24 عبوة قمعية، وقنبرة هاون 120 ملم، وعتاد رشاش 23 ملم، و 9 حاويات، ليتم رفعها من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون اي حادث يذكر.
رقم : 872442
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