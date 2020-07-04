أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..

حلب:



قال مصدر عسكري إن وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في حي الشيخ فارس ومحيط أورم الكبرى ومقلع الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 16.00.



قتل شخص وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة جانب مدرسة ميسلون في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ليلة أمس.



دير الزور:



خرج العشرات من اهالي بلدة العزبة الخاضعة لسيطرة "قسد" بريف دير الزور الشمالي الشرقي، يوم أمس في مظاهرة ضد الفساد الإداري في "المجالس المحلية" العاملة في المنطقة، كما طالبوا بإسقاط "مجلس دير الزور المدني" التابع لـ"قسد"، وتوزيع عائدات آبار النفط التي يديرها عليهم.



الحسكة:



استشهدت طفلة وأصيبت امرأة جراء تجدد الاشتباكات العنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، يوم أمس على خلفية صراعات على مناطق النفوذ واتهامات بالخيانة ومحاولات اغتيال متبادلة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن الاقتتال المتواصل بين مرتزقة النظام التركي أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة امرأة لافتة إلى أن المرتزقة يستخدمون أسلحة الهاون وقذائف الـ “ار بي جي” حيث قتل عدد منهم وأصيب آخرون وتم نقلهم إلى مشافي الاحتلال التركي.



وأوضحت المصادر أن الاقتتال اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لما يسمى “فرقة الحمزات” وما يسمى فرقة “السلطان مراد” في مدينة رأس العين على خلفية الصراع المتواصل لاقتسام المسروقات ومناطق النفوذ واتهامات بالخيانة وإدخال وتفجير سيارات مفخخة في المدينة ما أدى إلى إصابة عدد من الإرهابيين.



إلى ذلك أعادت ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة التغذية الكهربائية لمحطة مياه علوك بعد إنهاء صيانة وإصلاح العطل الذي وقع على خط الـ (20 ك.ف) والناتج عن الاشتباكات العنيفة المتواصلة بين مرتزقة الاحتلال التركي في ريف مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.



وكان مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أشار في تصريح لمراسل سانا في وقت سابق اليوم إلى أن الشبكة الكهربائية المغذية لمشروع مياه علوك تعرضت لأضرار مختلفة في منطقة (عباة) بريف مدينة رأس العين نتيجة الاشتباكات العنيفة التي لا تزال متواصلة في المنطقة بين مرتزقة الاحتلال التركي.



وفي السياق نشرت تنسيقيات المسلحين مقطع فيديو للاشتباكات العنيفة التي اندلعت في منطقة راس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي بين مجموعات تابعة لفصيل "السلطان مراد _الجيش الحر" الموالي لتركيا، ليلة أمس وخلفت عدداً من القتلى والمصابين في صفوف المدنيين.



وقالت التنسيقيات إن تبادلا للقصف بالهاون جرى بين الطرفين بالإضافة لاستخدام قذائف أر بي جي وإطلاقها بشكلٍ عشوائي ضمن تجمعاتٍ تحوي كثافة سكانية.



المشهد العام:



محليا:



دعت "قسد"، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي وتركيا، إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع قرار أممي تبناه مجلس الأمن الدولي بإيقاف النزاعات المسلحة حول العالم.



وقال كينو كبرئيل، المتحدث باسم "قسد"، خلال تصريحات لمواقع كردية، إن هناك "حشود تركية" في عدة مواقع بمناطق تسيطر عليها القوات التركية في شمال شرقي سوريا، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً "نأخذه بجدية".



وأشار "كبرئيل" إلى إن "هذه التهديدات" تأتي في وقت تطالب الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار شامل وعالمي بينما التحركات التركية هذه "تنسف الجهود التي تقوم بها القوى العالمية والأمم المتحدة على مستوى النزاعات في العالم".



وأضاف "نعمل مع شركائنا الموجودين في المنطقة من أجل الاستمرار في تأمين الحماية ودعم الاستقرار في مناطق شمال شرقي سوريا".



ودعا المتحدث باسم "قسد"، تركيا و"الشركاء الدوليين" في إشارة إلى قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة بينهم، لا سيما الاتفاق الروسي التركي من ناحية والاتفاق الأمريكي التركي من ناحية أخرى.