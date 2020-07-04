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السبت 4 تموز 2020 ساعة 11:52

أمريكا ترسل حاملتي طائرات لبحر الصين

أمريكا ترسل حاملتي طائرات لبحر الصين
وتبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بإثارة التوتر في ذلك الممر المائي الاستراتيجي في وقت تشهد فيه العلاقات توترا بسبب أمور كثيرة ابتداء من فيروس كورونا المستجد وحتى التجارة وهونغ كونغ.

وقالت البحرية في بيان إن إن حاملتي الطائرات رونالد ريغان ونيمتز تقومان بعمليات وتدريبات في بحر الصين الجنوبي “لدعم وجود محيط هندي-هادي حرا ومفتوحا”.

ولم تحدد على وجه الدقة موقع المناورات الأمريكية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من نشر خبر هذه التدريبات، عن الأميرال جورج إم.ويكوف قوله إن “الهدف هو إعطاء إشارة واضحة لشركائنا وحلفائنا بالتزامنا بأمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف ويكوف قائد المجموعة القتالية التي تقودها الحاملة رونالد ريغان أن هذه التدريبات ليست ردا على التدريبات التي تجريها الصين والتي انتقدتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأسبوع الماضي بوصفها تعطي “نتائج عكسية لجهود تخفيف التوترات والحفاظ على الاستقرار”.

ورفضت الصين الانتقادات الأمريكية لتدريباتها يوم الجمعة وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تزايد التوترات.

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي أن لديها تدريبات مقررة تستمر خمسة أيام ابتداء من أول يوليو تموز قرب جزر باراسيل التي تطالب كل من الصين وفيتنام بالسيادة عليها.

وانتقدت فيتنام والفلبين أيضا التدريبات الصينية المزمعة وحذرتا من أنها قد تثير توترا في المنطقة وتؤثر على علاقات بكين مع جيرانها.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بمحاولة ترهيب جيرانها الذين ربما يريدون استغلال الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز ببحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على 90 في المئة من بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة ولكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا تطالب بالسيادة على أجزاء من هذا الممر المائي الذي تمر عبره تجارة يبلغ حجمها نحو ثلاثة تريليونات دولار سنويا.
رقم : 872446
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