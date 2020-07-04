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السبت 4 تموز 2020 ساعة 14:04

الصحة الايرانية: تعافي نحو 199 الفا من كورونا

الصحة الايرانية: تعافي نحو 199 الفا من كورونا
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 237 الفا و 878 حالة لغاية الان بينهم 3136 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 198 الفا و949 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 148 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 11 الاف و408 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و769 الفا و520 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 872472
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