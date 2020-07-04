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السبت 4 تموز 2020 ساعة 14:11

المالكي: الاساءة للسيد السيستاني متعمدة ويطالب بالرد

المالكي: الاساءة للسيد السيستاني متعمدة ويطالب بالرد
وقال المالكي في بيان، إنه "لا شك في ان المرجعية الدينية العليا هي قلعة الامة في الدفاع عن عقيدتها وحفظ هويتها وصيانة حقوق ابناءها من مختلف المكونات، وكانت على طول مسيرتها المباركة الخيمة التي يستظل بها الجميع في الملمات والمنعطفات، اذ كانت تقف الى جانبهم في احلك الظروف وأصعب المواقف، ولم تفرق بين العراقيين في توجهاتها، بل كانت تشدد على وحدتهم وتدعو الى إقامة العدل والحق".


وأضاف "ان المرجعية سر قوة شعبنا وراية وحدته وعنوان فخره وعزته، ويعد التطاول عليها باي شكل من الأشكال انتهاكا صارخا للقيم التي يؤمن بها شعبنا، واستهدافا لاهم عامل من عوامل وحدته، واستفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين والعراقيين خاصة".

وتابع المالكي "ان ايقاظ الفتنة النائمة واشعال نيرانها في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به وطننا جراء جائحة كورورنا وغيرها من الازمات، لهو عمل عدواني مفضوح في وقت كنّا نتطلع الى ان يكون جيراننا من السباقين للتعاون معنا لعبور هذه المرحلة الحرجة بدلا من هذه الأثارات والإساءات التي تشحن النفوس بالبغضاء وتثير مشاعر الغضب والاستياء".

وأكمل رئيس الوزراء الأسبق أن "صورة الكاريكاتير المسيئة التي نشرتها صحيفة الشرق الاوسط مؤخرا، قد تجاوزت كل الخطوط الحمر، واستهانت بهوية العراقيين، ونالت من اهم رموزهم، وأكثرها احتراما وتقديرا بين مختلف الاطياف والمكونات".

وتابع المالكي "نستنكر هذا التصرف غير المسؤول ونشجب هذه الاساءة المتعمدة، ندعو جميع القوى الوطنية الى اعلان موقفها من هذا الاعتداء السافر على مقام المرجعية العليا التي شملت بأُبوتها جميع العراقيين بلا تمييز او تفريق".

ودعا المالكي الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المطلوبة بهذا الصدد عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية.

ويسود غضب عارم في العراق بعد نشر صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية رسما كاريكاتيريا مسيئا لشخص المرجع الديني الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني. وقد اعربت اوساط سياسية واجتماعية عراقية عن ادانتها لنشر الرسم المسيء، وطالبت بموقف رسمي على اعلى المستويات لوضع حد للأساءات السعودية للعراق ورموزه الدينية، ودعت حركة النجباء الى موقف حازم كي لا تمر هذه الاساءة بدون رد.
رقم : 872476
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