الجيش اللبناني: خروقات مكثفة لطيران العدو بأجواء الجنوب

كما صدر بيان آخر أعلنت فيه قيادة الجيش أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 /7 /2020 الساعة 11,50، الأجواء من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.20 من فوق البلدة المذكورة.



وعند الساعة 16,55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,00 من فوق بلدة كفركلا.



وعند الساعة 18,55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,05 من فوق بلدة علما الشعب.



وعند الساعة 21,40، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,50 من فوق بلدة كفركلا".



وصدر بيان ثالث عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، جاء فيه: "خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2 /7 /2020 عند الساعة 12,40 الأجواء من فوق البحر مقابل شكا وصولا حتى بلدة الناقورة، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15,05 من فوق بلدة رميش".