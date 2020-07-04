الخارجية القطرية تؤكد على عمق العلاقات الإستراتيجية مع تركيا

وأضاف آل ثاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إن "العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة تتعزز يوماً بعد يوم، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".من جهتها قالت مساعدة وزير الخارجية القطري "لولوة الخاطر": إن "زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى دولة قطر في هذا الوقت تأتي تأكيداً لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين".وأردفت الخاطر في تصريحات لقناة "الجزيرة": إن "الزيارة تأتي أيضاً استكمالاً للعرف القائم بين المسؤولين في الدولتين بزيارات متبادلة تستهدف بالدرجة الأولى الوقوف على أهم مجالات التعاون على كافة المستويات والصعد، لا سيما السياسية والاقتصادية منها، كما أنها متابعة للملفات المختلفة سواء الثنائية منها أو تلك المتعلقة بالمنطقة ككل".وأكّدت أن "هناك توافقاً كبيراً في الرؤى بين قطر وتركيا، لا سيما أن كلا الدولتين تدعم حكومة الوفاق الوطني (في ليبيا)، وتدعمانها بشكل أساسي للمضي في المسار السياسي الذي يقوم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما 2259 واتفاق الصخيرات".وأشارت الخاطر إلى أنه "إذا نظرنا إلى المشهد الليبي من هذا المنظور فهناك توافق كبير بين الدولتين، وكلانا نستهدف بالدرجة الأولى مصلحة الشعب الليبي واستقرار ليبيا الذي يكون من خلال المسار السياسي، لكن ضمن الأطر المتعلقة بالشرعية الدولية ودعم حكومة الوفاق الوطني لبسط الاستقرار على كافة الأراضي الليبية".وأوضحت الخاطر أن "ملفات المنطقة كان لها نصيب كبير من النقاشات، وأن قطر وتركيا حريصتان على استقرار المنطقة ككل".يذكر أن الرئيس التركي أجرى زيارة إلى الدوحة يوم الخميس الفائت، التقى خلالها أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول رحلة خارجية بعد تفشي وباء كورونا فيالعالم.ووقعت قطر وتركيا الخميس، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تضمنت تعديلات على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الريال القطري والليرة التركية) بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي.ووقعت الدولتان أيضا على مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية.ووقع الطرفان على اتفاقية بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي، وكذلك مذكرات تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وفي مجال التخطيط المدني بين البلدين، وفي مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في قطر ومعهد المعايير التركي (تي إس إي) في تركيا، وإعلان نوايا مشترك بشأن إنشاء مختبر لتسهيل التجارة وتعزيز حماية المستهلك.