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السبت 4 تموز 2020 ساعة 14:22

أكثر من9 آلاف إصابة بكورونا بجنوب إفريقيا

أكثر من9 آلاف إصابة بكورونا بجنوب إفريقيا
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، مساء الجمعة.

كما أوضح البيان أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2952 بعد تسجيل 108 وفيات جديدة خلال 24 ساعة.

وذكر البيان أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 86 ألفًا و298 متعافٍ، مشيرًا إلى إجراء مليون و745 ألفًا و153اختبارًا للكشف عن الفيروس منذ تفشي الوباء بالبلاد
وبهذه الأرقام تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 11 ملايين و169 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 528 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و232 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.
رقم : 872482
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