تأهيل محطة للكهرباء في دير الزور بعد سنوات على توقفها

وقالت وزارة الكهرباء السورية إن كادر المحطة أعاد تأهيلها بتكلفة بلغت 70 مليون ليرة سورية، باستطاعة 30 ميغا وات، وأشارت إلى أنها "تشكل قيمة مضافة إلى الشبكة الكهربائية السورية".



وكانت فصائل ارهابية مسلحة دخلت المحطة بتاريخ 5/4/2015 وقامت بتفجير المحولات الرئيسية وسرقة الكابلات النحاسية وأنظمة التحكم وتخريب منظومة هواء الاحتراق، كما ذكرت الوزارة، مضيفة أنه بعد تحرير المحطة في بداية عام 2018 "استنفر عمال محطة توليد التيم وبدؤوا بتصنيع وتركيب القطع التبديلية محلياً بالكامل وبدون أي خبرات أجنبية حتى تم وضع المجموعة الثانية اليوم بالخدمة".



يذكر أن محطة توليد التيم من صناعة شركة AEG الألمانية بكلفة تأسيسية تبلغ 90 مليار ليرة سورية.