قسد تهرّب قمح الحسكة إلى العراق

وبيّن أن عملية تسويق الحبوب تسير بشكل جيد في كافة المحافظات عدا محافظة الحسكة، لافتاً إلى أن ميليشيا «قسد» تمنع الفلاحين من تسويق القمح إلى مراكز تسليم الحبوب في المحافظة.



ونوّه بأن ما تم تسويقه هذا الموسم من القمح حتى تاريخه، يتجاوز ٥٠٠ ألف طن.