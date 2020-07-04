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السبت 4 تموز 2020 ساعة 17:28
قسد تهرّب قمح الحسكة إلى العراق
وبيّن أن عملية تسويق الحبوب تسير بشكل جيد في كافة المحافظات عدا محافظة الحسكة، لافتاً إلى أن ميليشيا «قسد» تمنع الفلاحين من تسويق القمح إلى مراكز تسليم الحبوب في المحافظة.
ونوّه بأن ما تم تسويقه هذا الموسم من القمح حتى تاريخه، يتجاوز ٥٠٠ ألف طن.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
872505
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