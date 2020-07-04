وتضم القوائم التي نشرتها القيادة المركزية للحزب، النواب الذين يمثلون أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" وهي مجموعة من تسعة أحزاب متحالفة مع "البعث" إضافة إلى اتحادي: العمال، والفلاحين.



ويعود تقليد إصدار قوائم باسم الجبهة إلى عقود خلت، وكانت تعرف "بقوائم الجبهة" قبل أن تتغير تسميتها منذ 2011 العام الذي دخلت فيه البلاد أزمتها المستمرة، إلى "قوائم الوحدة الوطنية" التي يعد نجاح أعضائها مضمونا بنسبة مئة في المئة إذ لم يحدث أن رسب أي من الأعضاء الذين يترشحون إلى الانتخابات ضمنها.



وكانت قد انتشرت أنباء على نطاق محدود في البلاد مفادها أن الدور الانتخابي الحالي للمجلس سيشهد بعض المفاجآت ومنها أنه لن تكون هناك قوائم "الوحدة الوطنية".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 19 من الشهر الجاري.