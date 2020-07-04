حزب الله يستنكر تطاول 'الشرق الاوسط' على السيد السيستاني

وجاء في البيان: يندد حزب الله بالاساءة البالغة التي اقدمت عليها جريدة الشرق الاوسط السعودية باستهدافها سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله، ويعبر حزب الله عن استنكاره الشديد للتطاول على هذه المرجعية الدينية الكبيرة وما تمثله من قيمة ومكانة عظيمة في وجدان المسلمين ومعتقداتهم، والتي طالما شكلت صمام امان للعراق العزيز وعاملا اساسيا في حفظ وحدته الوطنية واستقراره السياسي، وكان لفتواه الشهيرة في محاربة تنظيم داعش الارهابي الدور الاساس في تحرير العراق.



واضاف البيان: يأسف حزب الله ان تنحدر الصحيفة الى هذا المستوى المشين من التطاول على احدى اهم المرجعيات في العالمين العربي والاسلامي، يؤكد انه لا يمكن لاحد ان ينال من عظمة هذا الموقع الشريف ودوره التاريخي الكبير.



وأشار البيان الى ان ما اقدمت عليه الصحيفة المذكورة ومن يقف وراءها يقدم خدمة مباشرة لاعداء الامة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية والعدو الصهيوني وكل الساعين الى اثارة الفتن والانقسامات الدينية والسياسية وخلق الفوضى والاضطرابات الاجتماعية. ويدعو حزب الله الشعب العراقي العزيز الى مزيد من وحدة الكلمة والوعي والتماسك والعمل على تحقيق اهدافه في التحرر والاستقلال الحقيقي.