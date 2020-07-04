الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 تموز 2020 ساعة 21:59

سبب واحد وراء عداء أمريكا و أذيالها للحشد الشعبي

سبب واحد وراء عداء أمريكا و أذيالها للحشد الشعبي
العداء البعثي الصدامي لايران هو عداء عنصري، لم يتحرر منه الطاغية صدام حتى وهو يعترف علنا انه شنّ عدوانه على ايران بسبب مؤامرة وتحريض من الرجعية العربية والكيان الاسرائيلي وامريكا لتدمير قدرات ايران والعراق وانه قد وقع في هذا الفخ، الا انه ومع ذلك ووفقا للتسريبات التي سربها المحتل الامريكي والمراقبون عن الطاغية انه تعهد قبل وبعد الغزو الامريكي بان "يتصدى" لايران مرة اخرى في حال تركوه وشانه ولم يسقطوا نظامه.

هذه الفكرة منتشرة الان لدى ايتام صدام المقبور، فرغم ان العراق محتل من امريكا الا ان فكرة"الوطنية" الصدامية لا تنسحب على امريكا التي غزت العراق ولا على تركيا التي تتواجد عسكريا وترفع العلم التركي في شمال العراق ، ولا على بريطانيا وحلفاء امريكا الذين احتلوا العراق عام 2003 ولا على السعودية والكويت وقطر والامارات التي انطلقت منها جحافل الغزاة، فالمستمع لخطاب ايتام صدام ترى انهم لا يرون من "عدو" الا "ايران"، والتي امتزج دماء شهدائها مع دماء شهداء العراق في منازلتم للغزاة الامريكيين والبريطانيين والتكفيريين والدواعش.

اما لماذا لا يستشعر البعثي الصدامي اي عداء امام كل غزاة الارض حتى لو احتلوا اقدس مقدساته، بينما يصاب بهستريا اذا ما سمع بعبارة "ايراني" كما نسمعها اليوم من سفاحي البعث الصدامي من امثال المجرم عزة الدوري وغيره، الذي ينتشي فرحا عندما ينتهك الدواعش الحرمات في المناطق الغربية، بل ويمد يده حتى الى الغزاة الامريكيين ومموليهم من السعوديين من اجل محاربة "عدو وهمي لا يوجد الا في مخيلته اسمه ايران"، والسبب الرئيس وراء كل هذه الحالة المرضية الشاذة، هو استغلال الاستعمار البريطاني وبعد ذلك الامريكي لعصابة البعث ولافكاره العنصرية ضد ايران ، وتمكينه من السيطرة على حكم العراق وتحويله الى جدار لحماية ممالك ومشايخ النفط امام ما تعتقده امريكا والغرب خطرا ايرانيا يهددها، كما سيمنع وجود حكومة عنصرية صدامية في العراق اي علاقة طبيعية تجمع بين الشعبين العراقي والايراني وهي علاقة يرى فيها امريكا والغرب تهديدا لمصالحهما.

هذا العداء لاقامة اي علاقات طبيعية بين ايران والعراق هو الذي يفسر العداء المكشوف لامريكا والغرب والعصابات الصدامية والجوكرية والسعودية والكيان الاسرائيلي والدواعش للحشد الشعبي وكل حملات التخوين والتشكيك بولاء و وطنية الحشد الشعبي، لان الحشد لايعترف بالمفهوم الذي روج له البعث الصدامي بمباركة امريكا وبريطانيا لـ"الوطنية العراقية" التي ترى في ايران "عدوا ابديا" للعراق والعرب، فالحشد، وكذلك غالبية الشعب العراقي يرى في ايران بلدا اسلاميا شقيقا يشكل عمقا استراتيجيا للعراق والعرب ضد الاطماع الامريكية الصهيونية في ثروات الشعوب العربية والاسلامية.
رقم : 872549
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
4 تموز 2020
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
4 تموز 2020
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
4 تموز 2020
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
4 تموز 2020
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
3 تموز 2020
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
3 تموز 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
3 تموز 2020
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
3 تموز 2020
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس