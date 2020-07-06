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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 08:18

ملك المغرب يهنئ تبون بعيد استقلال الجزائر

ملك المغرب يهنئ تبون بعيد استقلال الجزائر
وأعرب محمد السادس فيها عن أحر التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

وأكد ملك المغرب في برقيته على متانة روابط الأخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والمغربي، والتي تستمد قوتها من ذلك التضامن الأخوي الصادق الذي أذكى نضالهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال، وكذا من إيمانهما الراسخ بوحدة المصير المغاربي المشترك.

وتأتي برقية ملك المغرب بعد يوم واحد من حديث الرئيس الجزائري تبون عن انفتاح بلاده على أية مبادرة لتجاوز الأزمة مع المغرب، وأن الجزائر ليس لديها مشكلة مع المغرب.

وكان الرئيس الجزائري قد صرح في وقت سابق بأن حتى الآن التوتر ما زال لفظياً، ونرى أن الأشقاء المغاربة مروا إلى مرحلة أخرى، ونتمنى أن تتوقف الأمور عند هذا الحد، لأن صوت العقل كان دائماً الأعلى في علاقات البلدين.

وفي 
كانون الأول 2019، أرسل الملك المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى تبون بتوليه منصبه رئيسا للجزائر، ودعاه فيها إلى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء.
وخلال الأسابيع الماضية، تجددت توترات سياسية ودبلوماسية بين الجزائر والمغرب، على خلفية تصريح لدبلوماسي مغربي وصف الجزائر بأنه “بلد عدو”.

ومنذ عقود، تشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وتقترح الرباط حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الإقليم.
رقم : 872728
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