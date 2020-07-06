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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 08:38

‘‘النهضة‘‘ التونسي بصدد مراجعة موقفة من الحكومة

‘‘النهضة‘‘ التونسي بصدد مراجعة موقفة من الحكومة
وقال الحزب في بيان إنه يتابع التحقيقات في "شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب".

وقالت مصادر مقربة من حزب النهضة إن كل الخيارات مطروحة بما فيها سحب وزراء "النهضة" من الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة في البرلمان.

ويواجه رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح.

يرفض الفخفاخ الاتهامات بالفساد وقال إنه "مستعد للاستقالة إذا ثبتت مخالفته للقانون".
رقم : 872736
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