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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 09:07

السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما

السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما
الصدمة التي حلت بالفلسطينيين دفعت بالسلطة الفلسطينية الى اغلاق المدن الفلسطينية واعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثين يوما في محاولة لاستيعاب المشهد الذي وصفته وزيرة الصحة الفلسطينية بالكارثة الحقيقية خاصة في اكبر مدن الضفة الغربية الخليل والتي وصل فيها عدد المصابين بالفيروس خلال الايام الماضية الى اكثر من اربعة الاف مصاب وعدد من الوفيات.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فان نسبة الاصابة بفيروس كوفيد 19 في الضفة تعتبر الاعلى في العالم مقارنة بعدد السكان .

وأكد مدير الطب الوقائي، علي عبد ربه، "ان الوضع في فلسطين خطير ومقلق، ونعيش الان في مرحلة انتشار الوباء على مستوى المجتمع، وبالتالي كلما ازدادت اعداد الاصابات تزداد احتمالية الاشخاص والفئات الذين اذا اصيبوا بهذا الفيروس تكون حياتهم مهددة بالخطر".

المدن الفلسطينية التي اصبحت شوارعها خالية من الفلسطينيين الذين باتوا يحتاجون الى اجراءات وقائية كاملة كي لا تزداد بؤر انتشار الفيروس ...وعلى الرغم مما شكلته الموجة الاولى من فايروس كورونا من ازمات اقتصادية واجتماعية الا ان هذه الموجة الجديدة تبدو الاكثر صعوبة مقارنة بما سبق .

ويرى مدير مركز شمس لحقوق الانسان، عمر رحال، "ان قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني الفلسطيني يعطي السلطة مزيدا من الاجراءات على الارض اذا ما عاد انتشار الفيروس، وبالتالي القوانين العادية يمكن ان تكون بديلا لاعلان حالة الطوارئ بطريقة غير دستورية".

الواقع الوبائي يزداد صعوبة في الاراضي الفلسطينية وبات الكل يخشى من خروج الامور عن السيطرة .
رقم : 872742
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