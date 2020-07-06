الأردن يكشف موعد فتح المطارات أمام عدة دول

واكد الرزاز، ان قرار بالسماح بفتح المطار نهاية الشهر الحالي بشكل محدود لدول لا تزيد خطورة عن الأردن، مشيراً الى ان الأردن تم اعتماده من المجلس العالي للسياحة كجهة آمنة للتوجه إليها، وهذا يتطلب اجراءات فتح المطار.



وقال الرزاز في مقطع فيديو مسجل، بثته رئاسة الوزراء، ان العالم يثق بالأردن واقتصاده، وأزمة كورونا أثبتت ذلك.



وأشار الى أن الحكومة ستقر قرارات هيكلية جديدة قريباً لتعزيز تعافي الاقتصاد الأردني جراء الازمة التي لحقت به بسبب جائحة كورونا.



وأضاف: أجرينا مراجعة عميقة لتجربتنا مع جائحة كورونا، ووضعنا أولوياتنا للمرحلة المقبلة في الخلوة الوزارية.



وحول السياحة العلاجية، قال الرزاز، إن هناك الكثير من الأشقاء العرب الذين ينظرون إلى الأردن كمكان لتلقي العلاج، نظرا لما يتمتع به من سمعة رائعة في هذا المجال، مضيفا "نحن بدأنا بشكل محصور ومدروس في برنامج سلامتك الذي سنحصر من خلاله الحالات ونتأكد خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم حاجتها لإجراء عمليات أو علاج".



وأكد الرزاز أن هذه المؤشرات تشير إلى ثقة كبيرة جدا سواء عالمية أو إقليمية بالأردن كدولة واقتصاد، مشيرا إلى أن العالم يبحث اليوم في استثماره عن دول مستقرة سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات.



وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية إن بلاده تراهن هذا العام على السياحة الداخلية لتعويض جزء من خسائر القطاع بعد توقف توافد السياح نتيجة أزمة وباء كورونا.



وأضاف عبدالرزاق عربيات، لسنا الوحيدين الذين سنركز على برامج السياحة الداخلية العام الحالي؛ لأن هذا يطبق في باقي دول العالم نتيجة إغلاق الطيران مع كورونا.



وعادة ما يعول الأردن في نموه الاقتصادي على قطاع السياحة الذي بلغت إيراداته العام الماضي 5.8 مليار دولار ويسهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأغلق الأدرن في 15 آذار الماضي المواقع الأثرية ومنع السياح من دخول البلد بالتزامن مع فرض إغلاق عام في أنحائه لوقف تفشي كورونا المستجد. وبالرغم من ذلك ترك معظم أصحاب متاجر الهدايا التذكارية بضاعتهم على الطاولات أمامها، تحمل مئات الهدايا والزجاجات المليئة بالرمال الملونة المزينة بأشكال إبلية وجبلية، تحسبا للعودة في أي لحظة.



وقد كان رجح وزير النقل الأردني خالد سيف، يوم الجمعة 3 يوليو، أن تستأنف المطارات في الأردن نشاطها على مراحل، وذلك اعتبارا من نهاية يوليو الحالي حيث قسمت الدول التي سيسمح باستقبال المسافرين منها إلى 3 فئات وهي أ، ب، ج.



وأضاف أن هناك 12 دولة فقط، سيسمح باستقبال مواطنيها، من بينها دول أوروبية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية يوم السبت عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 1150 حالة.