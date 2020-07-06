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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 09:23

قيادي سوداني: إثيوبيا بدأت ملأ سد النهضة سرا

قيادي سوداني: إثيوبيا بدأت ملأ سد النهضة سرا
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد وداعة: "إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة سرا، وكل الشواهد تؤكد أن إثيوبيا شرعت بالعملية، وهو ما تسبب في قلة المياه الواردة للسودان في يوليو الجاري".

وأضاف، أن "الخطوة الإثيوبية أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء نتيجة نقص التوليد المائي، متوقعا أن "يزداد الأمر سوءا على السودان".

واتهم القيادي السوداني الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى "تخزين المياه والتحكم فيها والإخلال بكل اتفاقيات المياه".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، أنه جرى عقد جلسات على مدار يومين، وتم الاتفاق على عقد جلسات ثنائية لإطلاق كافة الأطراف بشكل موضوعي.

وقال في تصريح إعلامي: "أول جلسة للوفد المصري القانوني والفني عقدت اليوم من الثانية حتى الرابعة والربع، وتم تقديم وجهات النظر في ما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية... المقترح الذي نقدمه يتم التعديل فيه لكي نصل لقدر من التوافق، وبه مستوى من المرونة".

وأشار إلى أن "هناك جدولا زمنيا طبقا لاجتماع 26 يونيو، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتعلق بأسبوعين، حيث مر أسبوع منه ويتبقى أسبوع، وينتهي الجمعة المقبل".

وأضاف: "نقدر احتياجات إثيوبيا للتنمية، وتحدثنا عن التحديات بعد إثارة تصريحات مغلوطة، بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل".

وشدد على أن الوضع الفترة الأخيرة يظهر أن هناك "تعنتا إثيوبيا"، مؤكدا أنه "ما زال هناك نقاط لم يتم التوافق حولها".
رقم : 872746
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