الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 09:41

هذا مافعلته الصين لمواجهة كورونا في سوريا؟

هذا مافعلته الصين لمواجهة كورونا في سوريا؟
دفعة المساعدات الطبية الأولى وصلت الى سوريا في منتصف شهر نيسان الفائت، مؤلفة من أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وكان سبقها تبادل للخبرات الطبية عبر الانترنيت بين الأطباء في المشافي بين كلا البلدين، بما يتعلق بمواجهة «كورونا».

الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية وصلت في 24 من الشهر الفائت وتضمنت عدداً من أطقم التحاليل المخبرية للكشف عن الإصابة بمرض فيروس كورونا، ووسائل حماية طبية فردية وكمامات، وأجهزة قياس درجات الحرارة.

السفير الصيني في دمشق فنغ بياو، أكد في تصريحات له أن الحكومة الصينية ستستمر بتقديم كل ما في وسعها من المساعدات الطبية لمساعدة الشعب السوري، وستتقاسم الخبرة الصينية مع سوريا في مكافحة «كوفيدـ19».

كما تحركت الصين للوقوف إلى جانب سوريا على مستويات الحكومات المركزية والمحلية والشركات والجمعيات الشعبية والشخصيات الصينية بنشاط للمشاركة في تقديم المساعدات للدول الإسلامية في ظل تعثر الرحلات الجوية الدولية، حيث أرسل الجانب الصيني طائرات مستأجرة، واستنفدت كل الوسائل البرية والبحرية والجوية من أجل إيصال المواد الطبية إلى الدول المتلقية في يوم مبكر، حيث قدم الجانب الصيني مستلزمات طبية من بينها قرابة 6000 كمامة و6 ملايين طقم اختبار و10 ملايين ملبس واق طبي ونظارة واقية طبية وقفازة وغطاء حذاء و50 ألف مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء وأكثر من 2000 جهاز تنفس، لأفغانستان وبنغلاديش وجيبوتي والنيجر وبوركينا فاسو والصومال وفلسطين والسنغال ومالي والسودان وغيرها من 54 دولة إسلامية، بحيث غطت هذه المساعدات نحو 95 % من الدول الإسلامية بما فيه جميع الدول الإفريقية الإسلامية.
رقم : 872755
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عصر هيمنة الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة
عصر هيمنة الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة
قرار الضم يوحّد الصفوف الفلسطينية.. الأمل يدقّ باب فلسطين
قرار الضم يوحّد الصفوف الفلسطينية.. الأمل يدقّ باب فلسطين
6 تموز 2020
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
4 تموز 2020
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
4 تموز 2020
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
4 تموز 2020
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
4 تموز 2020
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
4 تموز 2020
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
3 تموز 2020
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
3 تموز 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة ترصد بوعي نشاطات الأعداء اليائسة
3 تموز 2020
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
3 تموز 2020
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس