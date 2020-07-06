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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 09:45

أمير الكويت يدعو إلى الحزم في مكافحة الفساد

أمير الكويت يدعو إلى الحزم في مكافحة الفساد
وأكد خلال استقباله ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن "الاتهامات الموجهة للكويت بلا دليل وفيها إساءة بالغة، وإظهاره وكأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له".

وقال لدى لقائه رئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد: "ها أنتم تستكملون المسيرة بتحميلكم هذه المسؤولية الجسيمة وهذه الأمانة العظيمة التي أنيطت بكم والتي أنتم أهل لها".

وأضاف: "لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات، ما أضر ومس بكرامة المواطن وأساء لمكانة الكويت".

وتابع: "عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذه الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة، وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بمهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية واضعين نصب أعينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكل أشكاله والكشف عنه وإحالة كل من تثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد".

ودعا أعضاء مجلس أمناء النزاهة الجدد إلى تشجيع وتفعيل التعاون والمشاركة مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية دورهم الإيجابي بمكافحة الفساد وكشفه والإبلاغ عنه.
رقم : 872758
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