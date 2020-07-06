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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 09:48

ليبيا.. سقوط عشرات القتلى في صفوف القوات التركية

ليبيا.. سقوط عشرات القتلى في صفوف القوات التركية
وقال العميد محجوب إن "أعداد القتلى في قوات تركيا بالعشرات والضربة لم تكن متوقعة وجاءت في الوقت المناسب وكشفت لأردوغان ما سيواجهه على أراضي ليبيا".

وأضاف أن "استهداف قاعدة الوطية كان موجعا إلى حد الألم وتم عبر 9 ضربات جوية".

واعتبر محجوب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "سيعيد حساباته في ليبيا بعد تدمير منظومة دفاعه في قاعدة الوطية"، مشيرا إلى أن "الشعب الليبي لن يسمح بعودة الإخوان إلى المنطقة".

وأضاف أن استهداف قاعدة الوطية "نجح في تحقيق الأهداف بنسبة 90%"، مشيرا إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من بينهم "قائد كبير".

وتعرضت قاعدة الوطية الجوية لغارات جوية وتحدثت وسائل إعلام عن تدمير "أنظمة تركية للدفاع الجوي" في القاعدة.

من جهتها، اتهمت حكومة الوفاق الليبية "طيرانا أجنبيا" بتنفيذ الغارات دعما لقوات المشير خليفة حفتر.

و بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس قبل أيام؛ بدأت القوات الجوية التركية بتجهيز قواتها في قاعدة الوطية الليبية.

وفي 18 مايو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية بعد انسحاب تكتيكي لقوات المشير خليفة حفتر.
رقم : 872762
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