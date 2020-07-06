ايران تعرب عن تعاطفها مع اليابان أثر السيول والانهيارات الأرضية

وأعرب موسوي في تصريح اليوم الاثنين عن أسفه للسيول والانهيارات الأرضية في اليابان ، التي خلفت العشرات من القتلى والمفقودين وتسببت في أضرار مادية جسيمة، وأعرب عن تعازيه للحكومة والشعب الياباني وأسر الضحايا.



يذكر ان هطول أمطار غزيرة تسبب بسيول وفيضانات وانهيارات أرضية ما دفع السلطات اليابانية لإصدار أوامر لأكثر من 200 ألف شخص بإخلاء منازلهم في منطقة كوماتومو الغربية.

وطالب رئيس الوزراء، شينزو آبي، في اجتماع لقوة مهام مواجهة الكوارث بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ.



وقال آبي بعد أن بث التلفزيون الياباني لقطات لسيارات مقلوبة وأشخاص ينزحون الأوحال من بيوتهم وأفراد من الجيش ينقذون سكانا تقطعت بهم السبل في قوارب "لا شيء أهم من حياة البشر. يُرجى بذل قصارى الجهد خلال الليل للبحث عن المفقودين".