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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 09:57

نواب يطالبون الكاظمي باتخاذ موقف من نيران السفارة

نواب يطالبون الكاظمي باتخاذ موقف من نيران السفارة
وشدد النواب على ضرورة اتخاذ موقف شجاع من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إزاء هذا الانتهاك وعدم السكوت على ذلك.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عامر الفائز لموقع المعلومة العراقي ان “الحكومة يجب ان تتخذ موقف صريح وحازم إزاء الانتهاك الأميركي لسيادة العراق”، محذرا في الوقت ذاته من تحول سفارة دبلوماسية الى معسكر داخل المنطقة الخضراء”.

من جهته، ذكر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي ان “مجلس النواب سيتخذ موقفه ازاء الانتهاكات الاميركية خاصة ان نصب منظومة أميركية داخل المنطقة الخضراء يعد انتهاكا صارخا للسيادة”، لافتا الى ان “اميركا تسعى لتحويل العراق الى ساحة معركة وهناك اطراف سياسية تسعى خلف ذلك وعلى رئيس الوزراء التدخل العاجل”.

الى ذلك، اكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري ان “اميركا تمادت بسبب الضعف في اتخاذ القرارات الحاسمة من اصحاب القرار في البلاد مما ادى الى عدم الاحترام الواضح في التصرفات الامريكية تجاه البلاد”، مبينا ان “التصرفات الامريكية زادت بعد بدء الحوار معها وهذا دليل جديد على عدم جديتها في التعامل مع العراق كدولة مستقلة”
رقم : 872769
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