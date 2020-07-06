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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 09:58

تسجيل نحو 39 ألف إصابة جديدة بكورونا في امريكا

تسجيل نحو 39 ألف إصابة جديدة بكورونا في امريكا
وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 39,379 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 234 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 129,291 شخصاً.

وهذه الأرقام التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الأخيرة والتي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن آلية حصول جونز هوبكنز على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في نهاية الأسبوع.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2,876,143 إصابة.

والأحد حذّر حكّام ولايات جنوبية من أنّ ولاياتهم تواجه خطر تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بعد محاولة الرئيس دونالد ترامب التقليل من خطورة انتشار الفيروس القاتل.

وفي سياق اخر، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخطط لتنظيم تجمع انتخابي جديد في ولاية نيوهامشير يوم السبت القادم.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع وتائر انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث تم رصد زيادة في الإصابات في 39 ولاية، ما ألقى بظلاله على الاحتفالات بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة يوم 4 يوليو.

وأعرب خبراء الصحة عن مخاوفهم من زيادة عدد الإصابات وتدفق هائل للمصابين على المستشفيات في أعقاب الفعايات الاجتماعية الأخيرة.
رقم : 872770
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