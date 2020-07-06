تحالف الفتح: سماء وارض العراق ليست حقل تجارب للجيش الأمريكي

وقال الفتلاوي في تصريح، إن "الحكومة ملزمة ببيان موقفها وإدانة العمل الاستفزازي الذي قامت به السفارة الأمريكية يوم أمس عبر بث الرعب بين المواطنين من خلال تجربة منظومة الدفاع الجوي"، لافتا إلى إن "حماية السفارات هي من مسؤولية وزارة الداخلية والحكومة العراقية ولا يحق لأي سفارة بامتلاك منظومة دفاع جوي".



وأضاف أن "تحالفه لن يسمح بهذه الاستفزازات الأمريكية المتكررة وعلى الحكومة أن تتخذ موقف من السفارة الأمريكية"، مبينا أن "سماء وارض العراق ليست حقلا لتجارب الإمكانيات العسكرية الأمريكية ومنظومات الدفاع الجوي".



و عدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق ابراهيم، امس الأحد، قيام السفارة الأمريكية بتجربة منظومة الدفاع الجوي دون علم الحكومة بأنها تمثل ضعف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والاستخفاف بها.