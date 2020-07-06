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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 10:16

النجباء: آل سعود تطاولوا على المرجعية الدينية لانها قوة العراق

النجباء: آل سعود تطاولوا على المرجعية الدينية لانها قوة العراق
وفي مقابلة تلفزيونية ادان الجزائري تطاول صحيفة الشرق الاوسط السعودية على مقام المرجعية الدينية، مصرحا ان هذه التجاوزات هي جزء من مشروع كامل لانتهاك سيادة العراق والتطاول على شعبه والمرجعية الدينية ورموزه الوطنية.

وبين أن ال سعود تطاولوا على المرجعية الدينية لان المرجعية تشكل قوة العراق، مصرحا أن المرجعية الدينية في النجف الاشرف تشكل صور وحصن قويم للعراق وأفشلت المشروع الوهابي والداعشي وباقي العصابات التي صنعتها السعودية في البلاد.

وأشار الى المشروع السعودي المستمر على مر تاريخ ال سعود، قائلا: هناك من كان يظن أن محمد بن سلمان جاء بجيل جديد، ولكن اليوم ثبت لهم أن النظام السعودي هو نظام وهابي طائفي تكفيري لم ولن يتغير.

وأكد مساعد الامين العام للنجباء أن حقد وكره ال سعود للمرجعية الدينية في النجف وقم وحتى لعلماء الازهر في مصر والزيتونة في تونس ادى الى ظهور روح التكفير في هذه الحكومة الوهابية ولذلك هم يهدرون دماء المسلمين جميعا.

ووجه الجزائري انتقاده للحكومة العراقية قائلا أنه لم نشهد هكذا تجاوزات ايام الحكومة السابقة، مؤكدا أن هذه التجاوزات تكثر عندما تكون الحكومة وشخص رئيس الوزراء مقصرا في اداء مهامه، مبينا أن الحكومة الحالية وضعت ضمن برامجها إضعاف اركان القوة في العراق وهي المقاومة والحشد الشعبي والمرجعية الدينية.

واضاف، أن رئيس الوزراء يجب أن يستخدم كل الوسائل المتاحة كوزارة الخارجية، وهيئة الاعلام والاتصالات وباقي وسائل الاعلام التابعة له، واتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطاول لعدم السماح بتكرار هكذا تجاوزات.

واشار الجزائري الى حضور القوات المحتلة في الاراضي العراقية، موضحا أن القاعدة وداعش هزموا في العراق، واستطاعت المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي أن تفشل مخططات السعودية في العراق وأن يخرجوهم من ارض العراق الى الابد، وأن شاءالله سيطردون الاميركان من العراق.
رقم : 872779
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