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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 10:20

كورونا يتغول في سوريا

كورونا يتغول في سوريا
فقد اعلنت وزارة الصحة السورية يوم امس الأحد عن تسجيل 20 إصابة بالفيروس لأشخاص قالت إنهم مخالطون، مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 358، كما تم تسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات التي أعلنت عنها الصحة إلى 13 وفاة.

كما أفادت مواقع محلية بأن مجلس بلدية جديدة عرطوز المحجورة صحيا أصدر قراراً مفاجئا بإغلاق فوري لأحد أبرز أسواق البلدة، بهدف منع التجمعات والازدحام، في خطة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وكانت حالة من التخوف عمت محافظة السويداء بعد الإعلان عن إصابة ممرضة خالطت الكثير من الناس قبل اكتشاف إصابتها بالفيروس، حيث نقلت شبكة "السويداء 24" عمن أسمته "مصدر أهلي" أن المصابة "م ع خ" بفايروس كورونا كانت مخالطة لمرضى في مستشفى المواساة بدمشق، وتم أخذ مسحات لها لتصدر نتيجة المسحات إيجابية ليلة أمس، وخلال الفترة الماضية حضرت المريضة أحد الأعراس، مما يدعو للحذر من تفشي الإصابة بفايروس كورونا في السويداء.

وكشف المصدر، أن المصابة تقيم في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، وكانت تتنقل بين دمشق والسويداء بشكل متكرر للمناوبة في مستشفى المواساة، كما لفت إلى أن زوجها مغترب في السعودية، وهو مصاب بالفايروس أيضاً في الاغتراب.
رقم : 872784
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