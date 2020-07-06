عون: لعدم استسلام اللبنانيين أمام الصعوبات

نوه رئيس الجمهورية ​ميشال عون بالأمسية الموسيقية امس في معبد باخوس في قلعة بعلبك، حيث اقامت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، مساء الأحد، حفلها الموسيقي الوحيد لهذا العام من دون جمهور منعا لتفشي فيروس كورونا ، بمعبد باخوس الروماني في مدينة بعلبك شرقي لبنان.



وقام هذا الحدث تحت عنوان "صوت الصمود" كجرعة امل للبنانين جراء الظروف المعيشة الصعبة والازمة الاقتصادية الخانقة الذي يشهدها لبنان.و بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان دولة "لبنان الكبير"، وكذلك مرور 250 عاما على ولادة الموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن (1770: 1827).