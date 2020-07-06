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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 14:39
طاقة تكرير الغاز الايراني تتخطى المليار مترمكعب يوميا
وقال "مسعود زرديان" مدير شؤون التنسيق والاشراف على الانتاج بالشركة الوطنية في تصريح لموقع " شانا" اليوم الاثنين، انه تم إزدياد طاقة استقبال وتكرير الغاز بمصافي البلاد.
وأشار الى جاهزية المصافي لانتاج الغاز بالتناسب مع تطوير شبكة الامداد في ايران .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
872817
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