طاقة تكرير الغاز الايراني تتخطى المليار مترمكعب يوميا

وقال "مسعود زرديان" مدير شؤون التنسيق والاشراف على الانتاج بالشركة الوطنية في تصريح لموقع " شانا" اليوم الاثنين، انه تم إزدياد طاقة استقبال وتكرير الغاز بمصافي البلاد.



وأشار الى جاهزية المصافي لانتاج الغاز بالتناسب مع تطوير شبكة الامداد في ايران .